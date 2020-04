sport

Eitt av temaa på dagsordenen blir korleis idretten kan trappe opp aktiviteten utan å bryte smittevernreglane.

Det aller meste av toppidrett i Europa er sett på vent som følgje av koronavirusutbrotet. Store inntekter fell bort, og det rammar mange klubbar og utøvarar hardt.

EU kunngjorde måndag at videomøtet blir halde klokka 11 tysdag, og at ministrane òg skal diskutere planar for å støtte utøvarane og korleis dei skal sikre at utøvarane får halde fram med å trene.

(©NPK)