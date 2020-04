Hektisk Uefa-veke i vente: Presidenten trur framleis på fotball i sommar

sport

Koronaviruset har sett så godt som all idrett på vent, og Uefa kjempar ein tøff kamp for å fullføre turneringane sine.

– Vi har ikkje ein definitiv frist. Eg er optimist av natur og trur vi kan starte og komme i land med både nasjonale og europeiske seriar og turneringar. Men vi må høyre på rådet frå styresmaktene og vente på beskjed frå dei, seier Uefa-president Aleksander Ceferin til den italienske avisa Corriere della Sera.

– Det er openbert at det i så fall vil skje utan tilskodarar i starten. Likevel vil det kunne gi glede som fotballtilhengarane verkeleg treng, sa han og viste til TV-fotball.

Møte

Tysdag ventar ein ny videokonferanse med dei 55 medlemslanda i forbundet og representantar for spelarar og klubbar. Det er ein såkalla informasjonsseanse. Der kan det bli offentleggjort vedtak eller signalisert kva som truleg blir bestemt i nær framtid.

Torsdag held Uefa eit styremøte. – Ingenting vil vere offisielt før etter dette, seier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Det er ikkje umogleg at datoane for EM-omspelet for menn vil bli spikra denne veka. Noreg møter Serbia, og kampen skulle opphavleg vore spelt 26. mars, men så utsett to gonger.

Vinnaren av denne kampen møte så anten Skottland eller Israel i ein «finale». Ein EM-billett ventar som gulrot til vinnaren.

Nummer tre

Dette blir den tredje videokonferansen der Uefas medlemsland deltek. Dei to førre vart gjennomførte 17. mars og 1. april.

Uefa har allereie teke ei rekke grep på grunn av viruspandemien. Fotball-EM menn er flytta frå i år til neste sommar. Kvinne-EM skulle vore spelt i 2021, men er no lagt til 2022.

Avslutninga på europacupane denne sesongen er flytta, men utan endelege datoar for gjennomføring. Champions League- og europaligafinalen er planlagt spelt 29. og 26. august.

Uefa har oppmoda dei nasjonale forbunda om å gjere alt dei kan for å gjennomføre seriane sine.

