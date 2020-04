Japansk virusekspert tviler på OL neste år

sport

OL i Tokyo skulle gått frå 24. juli til 9. august i sommar. Som følgje av koronapandemien valde IOC å flytte heile meisterskapen eitt år fram i tid. Det kan likevel vere for tidleg, trur professor Kentaro Iwata ved Kobe-universitetet.

– For å vere ærleg trur eg ikkje at det er sannsynleg at OL blir avvikla neste år. Det er to vilkår som må vere oppfylte. Det eine er at koronaviruset må vere under kontroll. Det andre er at koronaviruset må vere under kontroll overalt, sidan ein inviterer utøvarar og tilskodarar frå heile verda.

– Japan kan kanskje ha viruset under kontroll neste sommar, noko eg ønskjer, men eg trur ikkje det vil vere tilfellet over heile kloden. Derfor er eg svært pessimistisk med omsyn til å kunne gjennomføre OL neste sommar, seier Iwata.

