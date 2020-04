Skotsk regjeringssjef åtvarar mot fotball for tomme tribunar

sport

Kampen mot koronapandemien har sett fotballen på vent i dei fleste europeiske land. Strenge tiltak for sosial distansering og forbod mot store arrangement medfører at det truleg går lang tid før idrettsarenaene igjen kan opnast for normal bruk.

I ei rekke land, blant dei Storbritannia, er det lansert håp om at fotballaktiviteten kan takast opp att under føresetnad av at kampane blir spelte bak lukka dører.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon åtvarar likevel mot at den slags løysingar òg kan resultere i auka smittefare. Ho trur mange supporterar vil samlast for å sjå kampane, kanskje i nærleiken av arenaene, sjølv om dei ikkje kjem inn på tribunane.

– Vi må vurdere om det (tomme tribunar) fjernar smitterisikoen fullstendig, seier den skotske regjeringssjefen.

– Dersom kampen går på TV, er det ein fare for at folk vil samlast for å sjå, legg Sturgeon til.

Ho varslar at dei ulike scenarioa vil bli vurderte svært nøye i tida som kjem. Samtidig seier Sturgeon at ho trur enkelte former for koronatiltak og restriksjonar vil bli halde oppe heilt til ein vaksine mot viruset finst.

Dei tre fotballseriane under skotsk Premier League er alle avlyste for sesongen. Kva som skjer med eliteserien blir ikkje avgjort før 23. april. Kristoffer Ajers Celtic leiar serien med 13 poeng ned til Rangers og ligg an til å ta den niande meisterskapen sin på rad.

