Spelarar og trenarar i Arsenal godtek lønnskutt på 12,5 prosent

Det stadfestar London-klubben måndag.

Både spelarar og trenarar seier frå seg 12,5 prosent av løna for å hjelpe klubben finansielt gjennom viruspandemien.

Klubbleiinga opplyser samtidig at dei er innstilt på å utbetale pengane som no blir haldne tilbake på eit seinare tidspunkt, føresett at klubben er i stand til det økonomisk.

– Dersom vi når spesielle mål i sesongane som kjem, primært relatert til suksess på banen, vil klubben refundere pengane, heiter det i ei fråsegn.

Ei eventuell forseinka lønnsutbetaling føreset òg at inneverande sesong blir fullført og at klubben får TV-inntektene det no herskar uvisse rundt.

