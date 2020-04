Amnesty International åtvarar Premier League mot å godkjenne Newcastle-sal

sport

PIF-gruppa, som er i ferd med å kjøpe fotballklubben, er eit offentleg investeringsfond som blir kontrollert av kronprins Mohammed bin Salman. Han har ifølgje Amnesty vore involvert i omfattande innskrenking av menneskerettar i Saudi-Arabia.

PIF har saman med Reuben-brørne og Amanda Staveley inngått avtale om å kjøpe Newcastle frå den upopulære eigaren av klubben Mike Ashley for 300 millionar pund (3,9 milliardar kroner). Kjøpet må godkjennast av Premier League, som likevel ikkje har nokon klausul om respekt for menneskerettar i retningslinjene for eigarar.

– Premier League set seg sjølv i fare for å la seg bruke av folk som vil bruke glamouren og prestisjen i ligaen for å skjule handlingar som er djupt umoralske, i strid med folkeretten og på kant med Premier Leagues og heile verdiane i fotballsamfunnet, skriv Amnesty-direktør Kate Allen i brevet til PL-direktør Richard Masters.

(©NPK)