Gothia Cup i fotball avlyst – Norway Cup held håpet oppe

Det opplyser arrangøren etter å ha konsultert med svenske helsestyresmakter og Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Gothia Cup er – til liks med Norway Cup – ein av dei største fotballturneringane i verda for barn og unge. I fjor deltok 36.212 spelarar frå 1686 lag i turneringa.

– Vi held framleis håpet oppe og lyset tent i enden av tunnelen. Tilbakemeldingane vi får frå lag og klubbar, er at dei set pris på at vi tenkjer slik. Norway Cup er viktig for mange, seier Norway Cup-sjef Pål Trælvik til NTB.

Han reknar med ei avklaring første veka i mai. – Vi arrangerer sjølvsagt ikkje dersom det er smittevernmessig ikkje trygt. Vi må berre vente på dette vidare, seier Trælvik.

– Vanskeleg

Gothia Cup skulle eigentleg vore spelt frå 13. til 18. juli. Også Dana Cup i Danmark veka etter er avlyst.

– Dette er dei vanskelegaste orda eg nokon gong har prøvd å sette saman: Det blir ingen Gothia Cup i år. Ingen fargerikt kledde barn i Göteborgs gater. Ingen smilande og heiande ungdommar som deler kjærleiken til spelet og dei livsforandrande erfaringane som skaper vennskap og bygger relasjonar med barn frå andre land og verdsdelar, skriv generalsekretæren Dennis Andersson.

Gothia Cup opplyser at laga som var påmelde turneringa, kan velje mellom å overføre registreringsavgifta til turneringa for neste år eller å få ho refundert.

