Gothia Cup i fotball avlyst

Det opplyser arrangøren etter å ha konsultert med svenske helsestyresmakter og Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Gothia Cup er – til liks med Norway Cup – ein av dei største fotballturneringane i verda for barn og unge. I fjor deltok 36.212 spelarar frå 1686 lag i turneringa.

– Dette er dei vanskelegaste orda eg nokon gong har prøvd å setje saman: Det blir ingen Gothia Cup i år. Ingen fargerikt kledde barn i gatene i Göteborg. Ingen smilande og heiande ungdomar som deler kjærleiken til spelet og dei livsforandrande erfaringane som skaper vennskap og byggjer relasjonar med barn frå andre land og verdsdelar, skriv generalsekretæren i cupen, Dennis Andersson.

Gothia Cup skulle eigentleg vore spelt frå 13. til 18. juli. Også Dana Cup i Danmark veka etter er avlyst. Men Norway Cup-leiinga lever enno i håpet om å arrangere årets turnering i Oslo.

– Vi held fast i trua, og vi planlegg for at det blir arrangert. Vi har snakka med over 500 klubbar, og dette er lyset i tunnelen som dei er så glade for at framleis er tent. Det er så viktig å ha noko å glede seg til, sa NC-generalsekretær Pål Trælvik til NTB nyleg.

Gothia Cup opplyser at laga som var påmelde årets turnering, kan velje mellom å overføre registreringsavgifta til turneringa for neste år eller å få henne refundert.

