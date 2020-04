Handballsesongen i Tyskland stoppa, Reinkind får seriegullet

sport

Dette vart klart tysdag og blir stadfesta av nettstaden i ligaen. Dei 36 klubbane i dei to øvste divisjonane vart samde om dette på ein telefonkonferanse.

Kiel leier serien med to poeng og har éin kamp mindre spelt enn toar Flensburg-Handewitt, som må nøye seg med sølv og meisterligaplass. Rekkefølgja vart avgjort ved at erobra poeng vart delte på talet på spelte kampar.

– Vi driv med det her fordi vi vil vinne. Då er det utruleg bittert at vi ikkje får spele ferdig sesongen, seier Flensburg-spelar Magnus Abelvik Rød til VG.

Han er ein av fire nordmenn hos serietoaren. Også for Torbjørn Bergerud, Gøran Johannessen og Magnus Jøndal vart det sølv.

Bismak

Reinkind har hatt ein fin sesong for Kiel. Til sommaren får han Sander Sagosen som lagkamerat.

– Eg skulle gå og trene, så tikka det inn ei melding om at vi har vunne serien. Det er veldig spesielt. Det er noko anna enn å stå føre ein fullsett hall og feire gullet med lagkameratane, sa han til VG og erkjende at gullet kom med ein liten bismak.

Sagosen vart fransk meister med Paris Saint-Germain etter at sesongen der ikkje vart ferdigspelt på grunn av viruspandemien.

Magdeburg, Hannover-Burgdorf og Rhein-Neckar Löwen enda på plassane tre til fem og får plass i den nye euroligaen (tidlegare EHF-cupen). Ingen rykkjer ned, medan Coburg og Essen rykker opp i 1. Bundesliga, som blir utvida til 20 år.

Cup i haust

Finalehelga i cupen skal gjennomførast på eit seinare tidspunkt. Semifinalar og finale var opphavleg utsett til slutten av juni, men vil i staden bli avvikla ein gong til hausten, om mogleg med tilskodarar.

Det betyr at Reinkind med Sagosen-hjelp kan fullføre dobbelttriumfen i haust. Kiel er klar for semifinale i cupen mot Lemgo Lippe, medan Melsungen og Hannover-Burgdorf møtest i den andre kampen.

Kvinnenes Bundesliga blir heller ikkje fullført, men der blir det ikkje kåra nokon vinnar. Grunnen er at det står att over tredel av kampane for alle laga.

