Klubbane samde: Serie A blir spelt ferdig om styresmaktene tillèt det

sport

– Laga i Serie A møttest i dag via videokonferanse, og dei 20 klubbane gjekk samrøystes inn for å fullføre sesongen dersom styresmaktene tillèt det og finn at det kan gjerast i tråd med helse- og tryggingstiltak, heiter det i ei fråsegn.

Onsdag skal Italias helseminister og idrettsminister gå gjennom ein omfattande rapport utarbeidd av Italias fotballforbund om korleis trening og kampar kan avviklast utan å bryte med smitteverntiltaka.

Brescia og Torino har gått sterkt inn for å avbryte sesongen, men fleirtalet av klubbane ønsker å fullføre han. 12 serierundar står igjen, og det er antyda at seriespelet kan takast opp att i slutten av mai dersom styresmaktene gir grønt lys.

Italias fotballpresident Gabriele Gravina er svært oppsett på å fullføre sesongen.

– Det blir ingen ny sesong før denne er avslutta, seier han.

Stenginga av det italienske samfunnet gjeld i denne omgangen fram til 4. mai, men statsminister Giuseppe Conte har varsla ei gradvis gjenopning av samfunnet etter det.

(©NPK)