Langrenn: Rogn gir seg som landslagstrenar

Det melder Skiforbundet i ei pressemelding.

Rogn har vore trenar for landslaget i to sesongar i samarbeid med hovudtrenar Ole Morten Iversen. Før det var han juniorlandslagstrenar.

– Det har vore fire flotte år der eg har hatt gleda av å bidra til utvikling både for lovande juniorar og dei beste skijentene i verda. Det er tøft å gi slepp på det som verkeleg har vore ein draumejobb, men familien går føre alt. Kona mi slit med alvorleg sjukdom, og då trengst det at eg er til stades i kvardagen for å skape ro og stabilitet for henne og dei to sønene våre, seier Rogn.

– Først og fremst må eg seie at vi mistar ein utruleg dyktig trenar i Geir Endre. Han har spelt ei stor rolle for meg og laget dei siste åra. Eg takkar for alt han har gjort og ønsker han lykke til vidare. Vi kjem til å sakne han både i løypa og rundt matbordet, seier Therese Johaug.

No ventar i første omgang jobbing på garden heime i Vang i Valdres, og dessutan vidareutvikling av Rogns digitale rettleiingsprosjekt der han tilbyr skreddarsaum av målretta trening.

– Geir Endre har vore ein sterk ressurs i trenarteamet til kvinnelandslaget. Det er likevel med stor forståing og respekt at avgjerda hans om å prioritere familien i ein krevjande periode veg tyngst, seier langrennssjef Espen Bjervig.

Bjervig håper at langrennssporten òg i framtida kan få nytte seg av Rogns kompetanse.

