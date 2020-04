Sjakk: FIDE og Chess.com lanserer nasjonscup

sport

Det opplyser FIDE på nettstaden sin. Turneringa blir arrangert i samarbeid med nettstaden Chess.com.

Turneringa skal spelast på nettet frå 5. til 10. mai og vil vere ein lagkonkurranse mellom seks lag beståande av fire spelarar: Russland, USA, Europa, Kina, India og «Resten av verda».

Toppnamn som Viswanathan Anand og stjerneskotet Alireza Firouzja er allereie klare for turneringa. FIDE skriv at deltakarlista truleg vil innehalde nesten alle toppspelarane i verda, og dermed kan ein anta at den norske verdsmeisteren Magnus Carlsen er høgaktuell for turneringa.

Den endelege samansetninga av laga kjem først onsdag. Det er innført ein regel om at kvart lag må ha minst éin kvinneleg spelar.

Carlsen speler for tida si eiga online-turnering mot sju av dei beste spelarane i verda. Ho blir avslutta 3. mai.

Hurtigsjakk

I den første delen av nasjonscupen, frå 5. til 9. mai, skal alle dei seks laga møte kvarandre to gongar. Deretter ventar finalespel mellom dei to beste laga.

Partia blir spelte i hurtigsjakk-format der spelarane startar med 25 minutt på klokka og får ytterlegare ti sekunds speletid for kvart trekk dei gjer.

Turneringa skal kringkastast direkte på ei rekke sosiale mediekanalar. Arrangørane har sørgd for at sjakkekspertar skal kommentere turneringa på ei rekke språk, og dei ventar fleire millionar sjåarar. Nasjonscupen må spelast online som følgje av koronapandemien.

– Sjølv om vi gjerne skulle ønske at omstenda rundt dette banebrytande arrangementet var annleis, er vi fornøgde med å gi fans verda over ein stor meisterskap i online-landskapet, seier Nick Barton, som er direktør for forretningsutvikling hos Chess.com.

(©NPK)