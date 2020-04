Svensk OL-håp har søkt jobb som trafikkvakt

sport

– Eg har mellom anna søkt jobb som trafikkvakt, fortel Bengtsson til Expressen.

26-åringen tok pause frå studiane for å satse for fullt mot sommar-OL i Tokyo, men den meisterskapen vart utsett i eitt år. Bengtsson søkjer arbeid både for å skaffe seg inntekt og for å ha noko å gjere under koronakrisa.

– Eg har fått ein del andre oppdrag som kompenserer for bortfallet. Eg klarer meg førebels. Men eg søkjer sommarjobb for å ha noko å gjere i sommar, seier ho.

Bengtsson er blant fem svenske friidrettsutøvarar som var kvalifiserte for OL før viruset sette alt på vent. Ho vart nummer seks i VM i fjor og har eit realistisk medaljemål i Tokyo. Motivasjonen slit ho samtidig med.

– Når det store målet mitt forsvann, var det som om bakken forsvann under føtene mine. Det var kjempevanskeleg å motivere seg. No er det dessutan ganske fæle treningar. Eg er nær å spy på treningane, og det er ikkje gøy når ein ikkje har eit mål eller moglegheit til å trene (som normalt). Det er veldig rart, seier ho om situasjonen.

