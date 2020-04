Svensk plan: Start i Allsvenskan 14. juni

sport

– No står arbeidet med å ferdigstille årsplanen for Allsvenskan og Superettan att, og det første steget er å vente på Uefas internasjonale kalender så vi veit kva datoar vi kan spele på, heiter det i ei fråsegn frå Svensk elitfotboll etter eit videomøte tysdag.

Alle dei 32 klubbleiarane som deltok stilte seg bak avgjerda om å satse på 14. juni som startdato.

I Sverige var det ei stund fritt fram for treningskampar, men det vart stoppa førre veke etter tilråding frå helsestyresmaktene. Det er førebels ingen signal om når det blir opna for seniorfotball igjen, men fotballklubbane har bestemt seg for å sikte mot 14. juni som dato for seriestart.

Ambisjonen er inntil vidare å starte sesongen med tilskodarar til stades, sjølv om det sannsynlegvis er for optimistisk.

– Svensk elitfotboll følgjer utviklinga i viruspandemien og vil følgje eventuelle nye direktiv frå styresmaktene, står det i fråsegna.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sa nyleg at han ikkje trur på svenske fotballkampar med publikum før til hausten.

Allsvenskan skulle eigentleg ha starta 4. april.

Nyleg vedtok Sveriges fotballforbund å avlyse cupen for kvinner i år, medan det framleis er meininga å avvikle attståande cuprundar for menn.

(©NPK)