Uefa med «sterk anbefaling» om at fotballsesongen blir fullført

Samtidig opna Uefa for å høyre på dei som på grunn av spesielle omstende føler at dette ikkje kan gjennomførast.

Det vart gjennomført ein videokonferanse med deltaking frå generalsekretærane i dei 55 nasjonale særforbunda knytt til Uefa, mellom dei Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund.

Dei som håpte på beskjedar om avviklinga av landskampar og europacupturneringane fekk ingen klare svar på møtet tysdag.

– Det var for det meste eit informasjonsmøte, og det var ikkje mykje konkret som kom ut av det. Bodskapen var at vi om mogleg skal gjennomføre sesongen både for aldersbestemte klassar og i seniorfotball, seier Bjerketvedt til NTB.

– Det er mogleg at det blir meir konkret etter Uefa-styremøtet torsdag, men truleg må vi vente til styremøtet i mai.

Unntak

Mest handla det om avviklinga av dei nasjonale klubbturneringane.

– Det vart gitt ei sterk tilråding om at den nasjonale toppserien og cupturneringa bør fullførast, men det kan gjerast unntak i spesielle tilfelle så snart retningslinjer om kvalifisering til europacupturneringar er utarbeidde for seriar som ikkje blir fullførte, står det i ei fråsegn frå Uefa.

Fleire detaljar rundt dette vil bli offentleggjort etter styremøtet på torsdag.

Belgia har tidlegare tilrådd at serien blir avslutta, men endeleg avgjerd om dette er utsett to gonger, sist til kommande måndag. Uefa-president Aleksander Ceferin har tidlegare sterkt oppmoda belgiske Pro League til ikkje å gi opp sesongen og sagt at landet kan miste europacupplassane sine om det ikkje blir gjort.

Planar

Alle europeiske ligaer unntatt den kviterussiske er stoppa som følgje av viruspandemien, men det er håp om at ein kan byrje å spele kampar igjen i tide til å fullføre sesongen.

EM-sluttspelet er utsett til neste år, og dei siste rundane i Meisterligaen og Europaligaen er sett på vent for å gi landa høve til å avslutte dei nasjonale klubbturneringane sine. Ifølgje den italienske avisa Corriere dello Sport finst det planar om å spele Meisterligaen ferdig i tida 7. til 29. august.

Stadig fleire ligaer byrjar å konkretisere planar om å starte spelet igjen med tomme tribunar, og tysk Bundesliga kan bli først ut. Der håper ein å vere i gang 9. mai.

