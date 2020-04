Federer vil slå saman ATP- og WTA-touren

sport

Sveitsaren meiner at det for lenge sidan burde vore etablert ein felles organisasjon for mannlege og kvinnelege profesjonelle spelarar, og at han burde stå bak turneringsaktiviteten for begge kjønn.

– Eg undrar … er eg den einaste som tenkjer at tida er inne til at tennis for menn og kvinner blir sameina og går vidare som ei eining? Eg synest vi bør slå saman WTA og ATP, byrja han i ein serie twittermeldingar som fekk stor merksemd.

– Eg meiner ikkje at vi skal spele turneringar mot kvarandre, men at organisasjonane våre blir slåtte saman og organiserer tennistourane både for menn og kvinner. Det burde nok ha skjedd for lenge sidan, men no kan tida vere inne. Det er vanskelege tider for alle idrettar, og kanskje kan to svekte organisasjonar komme ut av det som ein styrkt organisasjon.

Nadal var blant dei første som gav Federers tankar tilslutning.

Full støtte

– Som du veit frå samtalane våre er eg heilt samd i at det ville vere flott å komme ut av denne globale krisa med tennis for menn og kvinner sameina i ein organisasjon, tvitra Nadal til Federer.

Dei kvinnelege stjernene Simona Halep og Garbiñe Muguruza var òg raskt ute med støtte til Federer.

Koronaviruspandemien har ført til at det ikkje er spelt turneringstennis sidan byrjinga av mars, og alle turneringar fram til midten av juli er anten utsett eller avlyst. Behovet for utstrekt internasjonal reiseverksemd gjer det særleg vanskeleg å sjå for seg når spelet kan komme i gang igjen.

Den nye ATP-sjefen Andrea Gaudenzi sa nyleg at det er opplagt at ATP og WTA bør jobbe tettare saman.

– Det er ekstremt viktig og vil vere eitt av våre største fortrinn framfor andre idrettar. Ikkje berre har tennis eit flott produkt i kvinneturneringar, men publikummet vårt er jamt fordelt mellom kvinner og menn. Ei turnering med kampar for begge kjønn er eit betre produkt både for publikum og i media, sa han.

Forvirring

Den kvinnelege tennislegenda Billie Jean King har lenge teke til orde for at ATP og WTA skal slåast saman.

– Dette har eg sagt sidan tidleg på 1970-talet. Ei stemme, kvinner og menn saman, har vore visjonen min for tennis. WTA åleine har alltid vore plan B. Eg er glad for at vi er samde, så la oss få det til, tvitra ho til Federer.

Mange har peika på at det er eit problem for tennissporten av sju organisasjonar delar på makta i profftennis. Det internasjonale tennisforbundet (ITF) forvaltar reglane og arrangerer turneringar på lågare nivå, medan dei fire Grand Slam-arrangørane òg har betydeleg makt. ATP står for touren for menn, WTA touren for kvinner.

– Det blir forvirrande for tennisfans når det er ulike rankingssystem, ulike logoar, ulike nettstader og turneringskategoriar. Alt vil bli enklare om vi samlast i ein organisasjon, seier Federer.

(©NPK)