Holmenkollen Skifestival vil ha 16,5 millionar koronakroner

Holmenkollen Skifestival er blant fleire tunge kandidatar som har søkt om kompensasjon for tapte inntekter etter at koronaviruset sette ein stoppar for fullverdige konkurransar i mars. Dei fekk arrangert langrenn, hopp og kombinert, men utan publikum. Verdscuprenna i skiskyting som skulle vore arrangert 20.–22. mars, vart avlyste heilt.

Dagleg leiar Kristin Vestgren Sæterøy stadfestar at Holmenkollen Skifestival har sendt søknaden sin til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det er Lotteritilsynet som har fått ansvaret for å fordele dei 600 millionar kronene som norsk idrett får i kompensasjon frå Kulturdepartementet for avlyste, stengde eller utsette arrangement i tida 5. mars til 30. april.

– Vi har søkt om kompensasjon på dei områda vi kan. Vi har mellom anna søkt om stønad for tapte billettinntekter og meirutgifter. Vi har søkt både for skifestivalen og for skiskyting, skriv Sæterøy i ei tekstmelding til NTB.

– For selde og budsjetterte billettar har vi søkt om 11,5 millionar kroner. Vi ønskjer å møte billettkjøparane våre med ei god løysing. Vi må vente på tilsegn på søknaden for å sjå kva dette eventuelt blir til slutt. Meirutgiftene er 5 millionar kroner, seier ho.

Vikersund ventar rask behandling

Raw Air-arrangementet i Vikersund er ein annan stor aktørar som har søkt om kompensasjon.

Vikersund-arrangøren måtte 12. mars avlyse skiflygingsrenna sine og finalen i Raw Air. Det skjedde nokre timar før prøvehopparane skulle setje utfor. Den største skiflygingsbakken i verda var derfor gjort i stand til inga nytte.

– Vi leverte søknaden vår måndag. Vi ventar ei rask behandling, for vi har som dei fleste andre mange underleverandørar som ventar på pengane sine, seier president Leif Arne Berget i Raw Air Vikersund til NTB.

– Kva summar har de søkt om?

– Eg vil ikkje gå ut med nokon eksakt sum, for vi vil ikkje skape forventningar ute hos dei som er råka av dette. Vi ventar ein kompensasjon ut frå det vi har søkt om. Vi leverte i søknaden vår rekneskap med kor store kostnader vi har hatt og venta inntekter, seier Berget.

Ekstraarbeid

Han understrekar at ein før det endelege vedtaket om å avlyse skiflyginga i Vikersund òg vart lagt fram fleire alternativ som gjorde at ein måtte halde fram arbeidet med å setje skiflygingsbakken i orden.

– Først var det snakk om renn utan alkoholservering, så var det snakk om renn utan publikum, før meldinga om å avlyse kom tre timar før første prøvehoppar skulle setje utfor. Dette var ei lærerik veke, seier Berget.

Raw Air-arrangementa for kvinner og menn i Granåsen fekk berre arrangert kvalifiseringa onsdag 11. mars før ein måtte avlyse renna som skulle gått dagen etter.

Mellom andre arrangement som vart avlyste i mars og april, er fleire rundar i norsk topp- og breiddefotball for kvinner og menn. NM-sluttspelet og kvalifiseringsspelet i ishockey vart avlyst. Dessutan vart sluttspela i handball for kvinner og menn avlyst. Fleire arrangement i mindre idrettar blant vaksne og barn er avlyste på grunn av tiltaka som vart sette inn for å hindre spreiinga av koronaviruset.

Det er varsla at ein vil jobbe for fullt med søknadene for å få midlane raskt ut til idrett og det frivillige.

(©NPK)