Idretten får 2,86 milliardar av tippeoverskotet

Det opplyser Kulturdepartementet i ei pressemelding onsdag.

På grunn av koronasituasjonen har regjeringa samtidig vedteke å halde av 131 millionar kroner av Norsk Tippings overskot. Beløpet til fordeling over tippenøkkelen er derfor det same som for fjoråret.

– Vi ser at koronasituasjonen kan få konsekvensar for spelemidla til fordeling neste år og har derfor vedteke å halde av 131 mill. kroner av Norsk Tippings overskot for å kunne jamne ut utbetalingane til formåla i seinare år, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Overskotet frå Norsk Tipping går til samfunnsnyttige formål, og blir fordelt etter den såkalla tippenøkkelen.

Tre nye tiltak

Kulturformål får til liks med samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar 804,8 millionar kroner, medan helse- og rehabiliteringsformål blir tildelte 305,7 millionar kroner.

Overskotet til Norsk Tipping auka med 153 millionar kroner i 2019 til 5676 millionar kroner, medan Grasrotandelen auka med 50 millionar kroner til 697 millionar kroner. I fjor bidrog 2.040.000 spelarar til det solide overskotet.

Samtidig innførte Norsk Tipping tre nye tiltak for å styrkje spelansvaret: Visning av kundanes spelrekneskap, to-faktor innlogging på speleautomatar og sperring av moglegheita til å spele bort store gevinstar.

Vellykka greip

Det skal anslagsvis ha kosta Norsk Tipping 200 millionar kroner i omsetning.

– Det viktigaste vi tek med oss frå fjoråret er at vi lykkast med ansvarsarbeidet, og at den norske spelmodellen står stødig, seier administrerande direktør i Norsk Tipping Åsne Havnelid i ei pressemelding.

– Norsk Tipping har eit tydeleg oppdrag på vegner av samfunnet: Å førebyggje pengespelproblem gjennom å samle spelinteresserte nordmenn om gode og attraktive spelprodukt i eit solid og effektivt system for ansvarleg spel. Heile overskotet går tilbake til gode formål på mange område i det norske samfunnet, legg ho til.

(©NPK)