Jacobsen avsluttar skikarrieren: – Har fleire draumar som helsearbeidar

Avgjerda til langrennsprofilen blir stadfesta i ei pressemelding frå Skiforbundet. NRK omtalte avgjerda først.

Jacobsen seier at koronapandemien har gjort henne heilt trygg på at framtida handlar om å vere lege, ikkje langrennsløpar.

– Eg har rett og slett fleire draumar der eg ser meg sjølv som helsearbeidar enn som langrennsløpar, seier 33-åringen.

– Då tenkjer eg at eg er moden for å bruke tida mi forskjellig, med medisinstudiet som førsteprioritet, og vil derfor gi meg som landslagsløpar før eg eventuelt mistar motivasjonen, legg ho til.

Ho har eitt år igjen av medisinstudiane.

Eitt år igjen

Valet som no er teke markerer slutten på ein lang og innhaldsrik idrettskarriere. Jacobsen har òg ein særs god sesong bak seg. Så seint som i Val di Fiemme 3. januar i år tok ho det som skulle bli den sjette og siste verdscupsigeren i karrieren.

– Eg mista ikkje trua på å kunne prestere på toppnivå, men tanken på å kjempe om VM-medaljar triggar ikkje på same måte som tidlegare. Kanskje vart denne koronapandemien ein perfekt overgang for meg til livet som helsearbeidar, der visjonane er meir framståande enn på idrettsbanen. Eg tek det som eit teikn på at eg har gjort mitt med nummer på brystet og Noreg på ryggen, seier veteranen.

Ho seier vidare at ho kjenner på takksemd for alt ho har fått oppleve som idrettsutøvar.

Tidleg gjennombrot

Langrennssjef Espen Bjervig kallar Heming-løparen «ein folkekjær og uredd rollemodell med stort mot og pågangsmot».

– Eg vil rette ein stor takk til Astrid som ein utøvar som alltid står opp for det ho trur på. Ho er ein gjennomførar, og med sin livserfaring har ho kjent både glede, sorg og smerte på kroppen meir enn mange av oss andre, spesielt i ein så ung alder. Måten ho har løyst utfordringane på står det stor respekt av, seier han.

Jacobsen slo gjennom for fullt med VM-gullet i sprint i Sapporo i 2007. Berre veker tidlegare hadde ho teke den første pallplassen i verdscupen. Det skjedde i sprint i Otepää i Estland.

Hennar siste verdscuprenn vart på heimebane i Holmenkollen i mars. Det var heilt i starten av koronatida. Etter løpet gret ho. Kanskje hadde ho allereie då ein aning om at ho hadde gått det siste store rennet.

I 2018 var ho med på det norske laget som tok OL-gull i stafett i Pyeongchang. To stafettgull har det òg vorte i VM-samanheng.

Individuelt har ho to VM-sølv og fem VM-bronsar på merittlista. Jacobsen har òg vore på pallen i verdscupen 56 gonger.

