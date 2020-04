Norsk friidrett vurderer alternative konkurransar i mai

sport

Toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund stadfestar planane som er på trappene.

– Vi kan kome i gang i mai, og vi ønskjer å gjere det med dei beste løparane. Det er i første rekkje dei og kastarane vi har prata mest med, seier Slokvik til VG.

Han røper vidare at det er Gjert Ingebrigtsen som står bak ideen det no blir jobba med. Målet er å avvikle lokale konkurransar som er tilpassa dei gjeldande smittevernreglane.

Slokvik antydar at Oslo-busette Filip Ingebrigtsen kan springe mot landslagskollega Karoline Bjerkeli Grøvdal, som held til same stad, over ei strekning på 1000 meter langs Frognerstranda i hovudstaden.

Resultata vil deretter bli publiserte offentleg, slik at friidrettskollegaer og «folk flest» kan måle seg mot dei beste.

