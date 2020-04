Superligaspelarar ferska i ulovleg trening

sport

Spelarane i Århus-klubben vart sende heim tidlegare i månaden slik at klubben skulle få hjelp til å betale lønningane deira gjennom redningspakken frå regjeringa til koronaramma bedrifter. Eitt av vilkåra for ordninga er at spelarane ikkje kan jobbe, medrekna trene saman, medan dei er permitterte.

Lokalavisa Århus Stiftstidende kan likevel fortelje at spelarane fleire gonger den siste veka har vore å finne på treningsanlegget til klubben på Fredensvang.

Det danske arbeidsdepartementet stadfestar overfor avisa at det ikkje er tillate.

Sjølv avviser AGF all kjennskap til at spelarane har trena på Fredensvang. Klubben hevdar det må ha skjedd på eige initiativ.

– Vi følgjer naturlegvis alle gjeldande reglar for permisjon av medarbeidarar. Spelarane i AGF er framleis permitterte, og biletet (i avisa) viser spelarar i privat regi, noko kleda deira òg heilt tydeleg understrekar, uttalar kommunikasjonssjefen i klubben, Søren Højlund Carlsen.

(©NPK)