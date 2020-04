«Rekordrivalen» har knapt sett maken til Sørloth

sport

Georgiaren Arveladze, som også har trena Trabzonspor etter at han avslutta spelarkarrieren, vart toppskårar i den tyrkiske ligaen i 1995-96-sesongen. Då skåra han 25 mål på 30 kampar.

Ingen utanlandsk spelar har skåra fleire mål på ein sesong for den tyrkiske storklubben. Alexander Sørloth var likevel på god veg til å matche og slå Arveladzes rekord før viruskrisa sette tyrkisk fotball på pause. Trønderen står med 19 fulltreffarar på dei 26 serierundane som så langt er spelte.

Arveladze har naturlegvis fått med seg suksessen til nordmannen.

– Vi har ikkje sett mange spelarar komme til Tyrkia og bli ein suksess så raskt. Det er eg overraska over, seier han i eit intervju med den tyrkiske sportsjournalisten Hakan Yologlu. Intervjuet er omtalt av mellom anna avisa Fanatik og nettstaden gazetefutbol.dei.

Leiarskikkelse

Arveladze, som nett no er trenar i klubben Pakhtakor Tasjkent i Usbekistan, seier vidare at han alltid har vore imponert over Sørloths styrke. Samtidig meiner han at fysikken til den norske landslagsspissen òg kan bedra.

– Folk trur han er litt treig. Trass i storleiken sin er han etter mi meining veldig kvikk og tek raske avgjerder, seier Arveladze.

47-åringen peikar òg på at det ikkje er lett å komme til Trabzonspor og raskt stå fram som ein leiarskikkelse. Sørloth har allereie sett spor etter seg.

Trønderen har vore ein viktig bidragsytar til at Trabzonspor nett no er i førarsetet i kampen om seriemeisterskapen. Klubben toppar tabellen på betre målskilnad enn Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir.

Langt opp til målrekorden

Det går heller ikkje ein dag utan at det blir spekulert i eit snarleg klubbskifte for Sørloth i tyrkisk presse. Måltjuven, som er på utlån frå Crystal Palace, er knytt til Real Madrid, Milan, Napoli og fleire andre store klubbar.

Dersom den tyrkiske ligaen skulle komme i gang igjen, har 24-åringen samtidig eit stykke opp til klubbrekorden i talet på ligaskåringar i éin og same sesong. Han tilhøyrer tyrkaren Burak Yılmaz. Han skåra 33 gonger på 34 kampar i 2011-12-sesongen.

Landsmannen Fatih Tekke hadde rekorden før den tida. Han stod bak 31 mål på 34 kampar i 2004-05-sesongen.

