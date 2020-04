Chelsea-profil betaler maten til sjukehustilsette under viruskrisa

sport

Det stadfestar Premier League-profilen til nettsidene til klubben.

Rüdiger vart i 1993 fødd nettopp på Charite-sjukehuset i den tyske hovudstaden der han no trer støttande til med pengar til mat.

– Eg kontakta Berlin Charite før påske og spurde korleis eg best kunne hjelpe, seier Rüdiger.

Til svar skal han ha fått at det var vrient å organisere servering av mat til dei tilsette under dei rådande forholda. Sjukehuskantina er mellombels stengd, og det same er restaurantane som ligg i umiddelbar nærleik.

– Saman med familien min bestemde eg meg for å dekkje cateringskostnadene i det minste for tre månader. Eg er svært takksam for alt Berlin gav meg i oppveksten, seier Chelsea-spelaren.

– No har eg moglegheita til å gi noko tilbake, og eg håper situasjonen betrar seg raskt.

(©NPK)