Hegerberg siktar mot «skremmande» comeback

Ho er i opptrening etter å ha øydelagt eit kne. Det fremre korsbandet rauk tvers av i januar. Det tek vanlegvis frå ni til tolv månader før ein kan vere tilbake på vanleg nivå på idrettsbanen etter ein slik skade.

Ho har eitt år att av kontrakten med Lyon.

– Det er umogleg å seie kva som skjer i framtida, men eg har hatt fantastiske år i Lyon. No er eg midt i mi eiga rehabiliteringsboble og jobbar for å kome tilbake endå sterkare for Lyon. Eg har skremmande planar for det comebacket, seier Hegerberg til avisa The Guardian.

Ho hadde skåra 282 mål på 271 seniorkampar då skaden stoppa henne. Og ho er berre 24 år.

– Den største ambisjonen min er å få ut det maksimale av potensialet mitt. Eg ønskjer å sjå kor langt eg kan nå på det øvste nivået. Det er noko som motiverer meg.

Ho trenar stort sett åleine i Lyon. Koronapandemien har gjort kvardagen annleis.

– Eg klagar ikkje. Omstenda er jo merkeleg for tida. Eg held meg heime og er heldig i å ha alt på plass der for opptreninga mi, seier Hegerberg.

