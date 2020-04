Klopp frykta han skulle få sparken i Liverpool

sport

I den første tida etter at han avløyste Brendan Rodgers som manager i Merseyside-klubben i oktober 2015, var Klopp redd for at han skulle bli sparka.

Frykta botna i uvisse rundt om klubbleiinga på Anfield ville ha nok tolmod med han i arbeidet med å endre spelestilen til klubben.

– Det var openbert for meg at vi ikkje ville klare det ved å knipse med fingrane. Alle ønskte det, men det ville vi ikkje klare. Så eg var nøydd til å be om meir tid. Det visste eg, seier Klopp til Sky Sports.

Tyskaren innrømmer at tanken om at Liverpool-opphaldet kunne bli kortvarig streifa han.

– Fram til då hadde eg aldri vorte sparka i karrieren min, så eg hadde ikkje erfaring med det. Men eg visste at dette var eit anna nivå, og at dersom eg ikkje leverte raskt nok, ville eg få sparken, seier suksessmanageren.

(©NPK)