NFF meiner den norske fotballmodellen er i fare – ber om 600 millionar i umiddelbar statsstøtte

sport

– Det speler ei rolle at vi kjem i gang med fotball. Idrett og fotball er viktig for mange. To millionar menneske er direkte eller indirekte rørt av fotballen i Noreg, sa Svendsen på ein pressekonferanse på Ullevaal stadion torsdag.

Svendsen bad regjeringa om å løyve til saman 600 millionar til fotballen som eit krisetiltak berre ut mai, fordelt likt mellom toppfotballen og breiddefotballen. Han deler idrettspresident Berit Kjølls synspunkt om at Kulturdepartementets støtteordning til idretten femna for smalt.

– Vi hadde voner om at idrettspakken skulle treffe breidda godt. Så kjem retningslinjene, og vi erfarer at det er betydelege inntekter som blir haldne unna, og at pakken ikkje treffer. Vi har gjort eit resonnement om at breiddeklubbane treng rundt 300 millionar kroner, basert på tala som er rapporterte inn til oss, seier fotballpresidenten til NTB.

Trua

Verken Svendsen eller generalsekretær Pål Bjerketvedt la fram konkrete planar for når det igjen kan spelast fotball i Noreg. Styresmaktene har sett ein stoppar for alle konkurransar i første omgang fram til 15. juni.

Bjerketvedt viste til «gode møte» med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og han gjentok ambisjonen om at dei viktigaste seriane skal klare å gjennomføre fotballsesongen i 2020, kanskje litt ut i 2021.

– Det går eit tidsskilje på sein sommar/tidleg på hausten om vi skal klare å komme i mål med sesongen 2020 og kva som er praktisk mogleg. Til slutt blir det ikkje nok dagar igjen til å fullføre ein full sesong, sa generalsekretær Bjerketvedt til NTB.

Svendsen teikna eit dystert bilde av situasjonen og sa at heile fotballbransjen er trua om det ikkje blir spelt toppkampar i 2020.

– Det er ei reell bekymring for at den norske fotballmodellen kan falle saman, sa fotballpresidenten.

For tidleg

Helsedirektør Bjørn Guldvog kunne på den daglege pressekonferansen på torsdag ikkje seie noko om når det kan spelast fotballkampar igjen.

– Vi er i ein god dialog med fotballforbundet og idrettsforbundet om korleis vi gradvis kan opne opp for ulike typar aktivitetar, men det er for tidleg å spekulere i tidsrammene for dette, sa han på spørsmål frå NTB.

– Under møtet på onsdag med idrettsforbundet og fotballforbundet vart det lagt fram gode planar og tankar om korleis idretten ønsker å gå vidare. Vi vil sjølvsagt sjå på desse og jobbe saman med dei.

Milliardar

Frå NFF-leiinga kom det tydelege signal om at situasjonen er alvorleg. Svendsen trekte fram at fotballen i Noreg omset for tre milliardar kroner, og at rundt 3.000 menneske har levebrødet sitt i fotballen. Mange av desse er i dag permitterte.

– Vi har ein unik fotballmodell som skil seg frå det vi ser elles i Europa. Samspelet mellom breidde og topp er gjensidig. Toppfotballen finansierer ein stor del av den aktiviteten vi ser i breidda, sa Svendsen.

– Jo lenger denne situasjonen varer, jo meir uvisse blir det rundt desse tala. Dei 600 millionane er det vi treng av kontanttilførsel ut mai for å drive vidare. I toppfotballen, viss dette varer lenge, snakkar vi om store konsekvensar, understreka han.