Tidlegare LSK-heltar kjøper billettar til sjukehustilsette

Gulbrandsen og Gabrielsen, som nett no er utanlandsproffar i høvesvis Tyrkia og Frankrike, er gode venner. No vil dei slå eit slag for dei mange helsearbeidarane som legg ned ein stor innsats under viruspandemien.

– Vi snakka saman og vart samde om å finne ei moglegheit til å gjere noko for klubben som vi begge er glad i. Ved å kjøpe billettar til tilsette på Ahus, kan vi hjelpe klubben og samtidig heidre helsepersonellet som står på og gjer ein fantastisk jobb i denne perioden, seier Fredrik Gulbrandsen til Romerikes Blad.

Saman med Gabrielsen kjøper han 400 billettar til tilsette ved Akershus universitetssjukehus. Billettane er tenkt nytta på den neste kampen som blir spelt med publikum på Åråsen.

Når det blir, er førebels høgst usikkert.

– Fredrik og eg har lyst til å hjelpe klubben litt, for vi er framleis glad i LSK. Med billettar til dei som jobbar på Ahus, kan det bli ei fin markering den dagen det blir spelt fotball igjen. Draumen er at dei kan få den hyllesta dei fortener framfor eit fullsett Åråsen, seier Ruben Gabrielsen til lokalavisa.

