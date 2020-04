Tysk fotball: Klar til å starte når styresmaktene tillèt det

sport

Det sa direktør Christian Seifert i den tyske ligaen (DFL) etter videomøtet der dei 32 klubbane i 1. og 2. Bundesliga var representert. Ein diskuterte ikkje ein konkret dato for å starte opp seriespelet, der det ikkje har vore spelt kampar sidan 11. mars.

– Det har vore utsegner og mange spekulasjonar om når vi startar, men det er avgjerande for oss at politiske styresmakter avgjer det. Derfor har vi ikkje fastsett nokon startdato. Når den dagen kjem at det blir tillate, skal vi vere reie, sa Seifert.

Det er kjent at ein har snakka om 9. mai som tidlegaste moglege oppstartsdato, og Seiferts utsegner inneber truleg at ein kan spele då dersom styresmaktene gir klarsignal.

Det klarsignalet må komme både frå nasjonale og regionale styresmakter. Helseminister Jens Spahn og det tyske Folkehelseinstituttet (RKI) må gi grønt lys, og det må òg dei lokale styresmaktene der kampane skal spelast.

(©NPK)