Avis: Modric-val styrer Ødegaards Real Madrid-framtid

Framsidetittelen til avisa fredag lyder «Ødegaard eller Modric». Marca skriv at dei to spelarane er knytt saman på den måten at Real Madrid kjem til å satse på éin av dei neste sesong.

34 år gamle Modric har eitt år igjen av kontrakten og kan vere på veg bort frå klubben. Medan 21-åringen Ødegaard har imponert såpass i San Sebastián at det kan vere aktuelt å hente nordmannen tilbake etter eitt år på utlån.

I utgangspunktet er han leigd ut til «La Real» i to år frå sommaren 2019.

Marca skriv at Real Madrid er førebudd på utskiftingar i overgangsvindauget i sommar, og at Gareth Bale, James Rodríguez og Mariano Díaz truleg blir lagde ut for sal. Det same kan òg skje med Modric.

Per no er det likevel usikkert om den inneverande fotballsesongen kan fullførast og når den nesten startar, som følgje av koronapandemien.

