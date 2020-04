Ekspertar foreslår spel med ansiktsmaske for Haaland & co.

sport

Det oppsiktsvekkande forslaget skal komme fram i eit utkast til retningslinjer rundt smittevern som er utarbeidd i samband med ein mogleg nært kommande oppstart av kampaktiviteten i Bundesliga.

Der Spiegel hevdar å ha fått tilgang til utkastet og refererer frå innhaldet i det tre sider lange dokumentet.

Samtidig blir det presisert at det berre er eit utkast som enno ikkje er framlagt for leiinga i arbeidsdepartementet.

Masketrøbbel

Av smitteverntiltaka som blir lansert er at spelarane må bruke ei ansiktsmaske som «ikkje sklir ned ved spurtar, headingar eller taklingar».

«Skulle maskene skli ned, må kampen umiddelbart bli stansa», heiter det vidare.

Og som følge av at maskene etter kvart vil bli våte av pustinga til spelarane, må dei bytast minst kvart 15. minutt.

Hos aktørane møtest forslaga med ein solid dose skepsis og motvilje. Den tyske landslagslegen Tim Meyer seier til nyheitsbyrået DPA at han ikkje trur den typen løysingar vil bli akseptert av hovudpersonane.

I eit intervju med Bild kallar Leipzigs sportsdirektør Markus Krösche forslaget om ansiktsmaske «ikkje gjennomførbart».

– Det er fint at mange tenker gjennom kva som kan gjerast, men dette går ikkje, seier han.

Han får støtte av fleire andre profilar i tyske klubbar.

Hotell-karantene

I utkastet som finst frå ekspertgruppa til arbeidsdepartementet blir det lansert to alternative tiltak som kan føre til at kampar kan gjennomførast under forsvarlege forhold. Det eine omfattar bruk av maskene, det andre at kvart enkelt lag blir sett i karantene på eit hotell ut sesongen, som etter planen skal fullførast innan 30. juni.

– Personleg vil eg sjå på det som vanskeleg å halde til på hotell dei neste fem vekene, og ikkje sjå familien, seier Eintracht Frankfurt-spelar Danny då Costa.

Bayern München-stjerna Thomas Müller seier til Bild at felles karantene kanskje er einaste måte å fullføre sesongen på.

Klubbane i tysk fotball vedtok ingen dato for gjenoppstart då dei møttest torsdag, men er klare til å spele 9. mai om styresmaktene tillèt det. Dermed ligg avgjerda i hendene på Angela Merkels regjering.

