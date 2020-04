Fotballpresidenten fryktar konkursar i Klubb-Noreg

sport

Torsdag kom fotballpresidenten og generalsekretær Pål Bjerketvedt med eit rop om hjelp på ein pressekonferanse på Ullevaal stadion. NFF-toppane ønskjer tilført statlege millionar så raskt som mogleg for å berge fotballen gjennom ein kritisk situasjon.

Det står mest pengar på spel i Eliteserien, men også nedover i systema slit mange allereie kort tid etter at sesongen skulle vore i gang. Ut mai treng breiddeklubbane til saman 300 millionar kroner i friske middel. Svendsen fryktar konkursar fleire stader dersom situasjonen held fram og ein ikkje får inn pengar.

– Ja, det fryktar eg absolutt at kan skje. Eg har snakka med klubbleiarar frå breiddefotballen og heilt opp til eliteserienivå som er bekymra for utviklinga. Dei ser ikkje fram til månadsskiftet mai/juni med håp eller noka spesiell glede, seier fotballpresidenten til NTB.

Slunkne klubbkasser

Både i NFF-administrasjonen og klubbane rundt om i landet er det gjennomført betydelege permisjonar som følgje av koronaepidemien. Aktiviteten er skrudd ned til «nærmast null», seier Svendsen, som meiner dei ikkje kunne ha gjort noko meir for å betre økonomien.

– Vi gjer det vi kan for å avgrense skadeverknaden, men timinga på dette var utruleg ugunstig. Det skjer på verst tenkeleg tidspunkt, seier han og poengterer:

– Dei økonomiske reservane hos klubbane er etne opp gjennom vinteren, og no skulle inntektene byrje å komme.

Det nemnde ropet om hjelp var retta til regjeringa ved Kulturdepartementet. Svendsen håper på eit raskt og positivt svar derifrå slik at klubbane kan få hjelp til å drive vidare.

– Dei reagerte raskt ved å komme med den pakken (støtteordning på 600 millionar kroner), men så viste det seg at den pakken ikkje trefte skikkeleg. Så no håper eg at ein reagerer raskt på den utfordringa vi har gitt dei, og at dei kjem på banen med ordningar som treffer idretten og fotballen betre.

TV-pengar

For toppfotballen er TV-avtalen med rettshavar Discovery viktig. Den genererer ein betydeleg del av dei årlege medie-, sponsor- og billettinntektene i Eliteserien på 1,3 milliardar kroner.

Per no er det ingen live-fotball å sende på TV, og slik kjem det òg til å vere ei stund. Svendsen vil ikkje seie noko om eventuelle klausular i avtalen dersom det ikkje blir spelt kampar, men seier følgjande:

– Vi har ein god dialog med Discovery, og vi diskuterer ulike løysingar. Dei er òg oppteke av produktet, og det er jo ei stor uvisse der no. Dersom dette blir langvarig, er det veldig store beløp som står på spel, seier Svendsen.

– Det er ordentleg dramatisk for norsk fotball dersom ein ikkje kjem i gang med 2020-sesongen?

– Definitivt.

