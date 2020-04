Keane om felles lønnskutt i Premier League: – Eg synest det er tull

sport

Iren var kjend som temperamentsfull på fotballbanen, og han har òg sterke meiningar som fotballekspert.

I Premier League rasar debatten rundt om spelarane bør ta lønnskutt som følgje av dei finansielle problema viruskrisa påfører klubbane. I enkelte klubbar er det allereie semje om mellombelse kutt, andre stader ikkje.

I eit intervju med Sky Sports ber Roy Keane spelarane om å stå på sitt og ikkje la seg presse. Han meiner lønn og kontraktsrelaterte forhold er høgst private forhold.

– Det er press på spelarane i dei verkeleg store klubbane, klubbar med velståande eigarar, om å ta lønnskutt. Slik eg ser det no, særleg etter at eg forlét Manchester United, ville eg ikkje teke lønnskutt frå nokon viss eg spelte for ein av dei store klubbane, seier iren.

– Dei har signert ein kontrakt, og kontrakten din med ein klubb er ei privatsak. Ideen om at spelarar bør ta lønnskutt, eller at alle skulle gjere det, er berre tull. Det er opp til kvar enkelt, held Keane fram.

Må avvise press

Han oppmodar dei spelarane som ønskjer seg full lønn i klubbar som har milliardærar i ryggen, om å stå på sitt.

– Ikkje bli påverka av noka form for press frå medium som skriv løgner om enkelte spelarar uansett, seier ein openbert engasjert Keane.

Mange Premier League-spelarar har vore opne om at dei har gitt betydelege pengesummar til gode formål under viruskrisa. Keane trur samtidig at mange òg er gåvmilde utan å rope så høgt om det.

Han meiner derfor at enkelte har vore utsett for urettferdig kritikk.

(©NPK)