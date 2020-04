NTF-direktøren meir og meir positiv – meiner det er sannsynleg med norsk fotball frå 1. juli

sport

Både hos NTF og Norges Fotballforbund lever håpet om å få gjennomført ein full 2020-sesong innan han nesten skal starte. Sjølv om det ser dystert ut økonomisk for mange, meiner Øverland at det reint praktisk ser mogleg ut å komme i gang med fotballkampar for tomme tribunar i sommar.

NTF er interesseorganisasjon for klubbane i Eliteserien og førstedivisjon. Dei jobbar no med to scenario. Det eine er at seriespelet startar 15. juni, det andre at oppstartsdato blir 1. juli.

– Viss vi kjem i gang med treningsarbeid i byrjinga av mai, er 15. juni realistisk. Klubbane har sagt at dei treng fire veker med trening før vi startar å spele, seier Øverland til NTB og gjer følgande vurdering:

– Fotballkampar 1. juli er sannsynleg. Og så kan du seie at det er ei god moglegheit for at vi klarer det 15. juni.

Opna luker

Norsk Toppfotballs administrerande direktør peikar på at det har skjedd mykje positivt med omsyn til å kunne spele ein heil sesong i andre halvdel av 2020. Mellom anna ligg det an til at europacupkampar og landskampaktivitetar i Uefa-regi blir flytta på eller blir omorganisert. I tillegg er signala frå helsestyresmaktene i Noreg vorte betre.

– Det er ei positiv utvikling. 1. juli er ikkje lenger ei utfordring, men meir og meir realistisk. Uefa har sørgd for at det har opna seg nye rom utover hausten, seier Øverland.

Samtidig påpeikar han:

– Blikket mitt er likevel retta mot punkt 1: La oss ikkje snakke om når vi kan spele, men at vi kjem i gang med treningane.

