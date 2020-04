Neville sluttar som Englands kvinnelandslagssjef neste sommar

sport

Neville skulle leie England fram til og med EM-sluttspelet på heimebane neste år, men den meisterskapen er no formelt utsett til 2022 for å unngå kollisjon med OL-turneringa i Tokyo og det utsette EM-sluttspelet til mennene.

Tidlegare i veka melde Sky Sports at Englands fotballforbund (FA) ønskjer kontinuitet i trenarrolla fram til VM i 2023, og at Neville ikkje ville binde seg så lenge. Fredag stadfesta FA på nettstaden sin at han sluttar når kontrakten går ut.

– Vi var samde om at det viktigaste er at laget får kontinuitet i trenarrolla gjennom heime-EM og mot VM i 2023, seier Sue Campbell, som er FAs sportssjef for kvinnefotball.

– Phil vil halde fram med å utvikle laget ut kontraktstida. Om OL vil vi diskutere neste steig med Storbritannias OL-komité og dei andre fotballforbunda. Eg kan ikkje gi ytterlegare kommentarar no.

Neville førte England til semifinale i VM-sluttspelet i fjor, men laget hans har tapt sju av 11 kampar sidan kvartfinalesigeren mot Noreg.

(©NPK)