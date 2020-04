Ordføraren i Liverpool krev covid-gransking av meisterligakampen mot Atlético

sport

– Viss folk har fått koronavirus som ei direkte følgje av ei sportshending som vi meiner ikkje burde ha funne stad, er det skandaløst, seier Rotheram til BBC.

Åttedelsfinalen på Anfield vart spelt med 52.000 menneske på tribunen, minst 3.000 av dei var fans som fekk reise frå Spania sjølv om landet stod på terskelen til nedstenging grunna koronautbrotet der. Madrid er ein av byane i Europa som har vore hardast ramma av epidemien.

Måndag uttalte ein sentral helserådsgivar nær den britiske regjeringa at det er ein «interessant hypotese» å knyte det kraftige koronautbrotet i Liverpool til den aktuelle kampen, den siste store fotballkampen som vart spelt i Storbritannia før koronaepidemien sette ein stoppar for idretten der.

Borgarmeisteren i Madrid har uttalt at det var ein feil å la kampen i Liverpool bli spelt. Borgarmeister Rotherham i Liverpool vil no at det skal bli undersøkt om nokon av smittetilfella i Liverpool kan sporast tilbake til fansen frå Spania.

– Dei fekk ikkje lov til å samlast i sitt eige land, men 3.000 av tilhengarane deira kom til vårt og kan godt ha spreidd koronaviruset. Så det må sjåast på, og styresmaktene må ta ansvar for at dei ikkje stengde ned raskare, seier Rotherham.

