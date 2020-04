Sagosen møter gamleklubben i Meisterligaen, ny smell for «norske» Flensburg

sport

Det vart klart etter at Det europeiske handballforbundet fredag (EHF) vedtok å avlyse dei resterande kampane i utslagsrundane som leiar opp mot den avgjerande Final Four-kampane.

Det er frå før vedteke at Final Four-arrangementet blir flytta og blir spelt 28. og 29. desember i tyske Köln. Samtidig hadde ein håpt å spele ferdig kampane i resten av utslagsrundane i haust.

Fredag konkluderte EHF med at det ikkje vil la seg gjere. Derfor er det vedteke at dei fire topplaga i meisterligagruppe A og B er kvalifisert for Final Four. Det gjeld Barcelona, Paris Saint-Germain, Kiel og Veszprém.

Dermed hamnar Sander Sagosen i ein svært uvanleg situasjon. Den norske verdsstjerna speler for Paris Saint-Germain, men skiftar klubb til Kiel i sommar. Med den nye klubben vil han kunne senke PSG i same meisterligautgåve som den han har bidrege med å sende franskmennene til sluttspelet i.

Sagosen gav nyleg uttrykk for frustrasjon rundt avgjerda om å flytte Final Tour til i desember.

– Eg er litt sjokkert. Det blir megamerkeleg å skulle hoppe inn i finalehelga midt i ein annan sesong, berre for å få turneringa gjennomført. Dette er ei bedriten avgjerd, sa han til dansk TV 2 Sport.

Håper på kvartfinalar for kvinner

For Flensburg-Handewitt, med fire nordmenn i stallen, betyr EHF-avgjerda ein ny smell. Laget tapte først gullkampen i Bundesliga mot naboklubben Kiel då sesongen vart avbroten, og mista no sjansen til å gjere opp for det med meisterligatriumf.

Magnus Abelvik Rød, Torbjørn Bergerud, Gøran Johannessen og Magnus Jøndal speler alle i den tyske storklubben.

I Meisterligaen for kvinner er dei planlagde kvartfinalane i juni utsette. Samtidig blir Final Four i Budapest planlagt 5. og 6. september. EHF opplyser at ein nett no ser på moglegheita for å gjennomføre kvartfinalane torsdagen før finalehelga.

Skulle det likevel ikkje vise seg mogleg å halde Final Four for kvinner i september, vil det bli leita etter aktuelle og ledige datoar i oktober. I så fall blir kvartfinalane avlyste. Det betyr vidare at dei fire plassane i semifinalane går til Metz, Esbjerg, Györ og Brest.

Både Esbjerg og Györ har ei rekke norske spelarar.

Avlyste cupar

På møtet på fredag vedtok Det europeiske forbundet òg at resten av EHF-cupen for kvinner og menn, og dessutan Challenge-cupen, blir avlyst.

Også resten av kvalifiseringa til handball-EM for kvinner i desember blir kansellert. Kva nasjonar som kjem til meisterskapen blir dermed basert på ranking. Noreg og Danmark er førehandskvalifiserte som arrangørland.

Det same gjeld kvalifiseringa til handball-VM for menn i Danmark i januar neste år. Heller ikkje der blir det spelt fleire europeiske kvalifiseringskampar.

Spania, Kroatia og Noreg er allereie klare for sluttspelet som dei tre beste nasjonane under EM-sluttspelet i vinter i Noreg og Danmark.

Flyttar EM-kvalifiseringskampar

Nokre avklaringar kom det òg fredag relatert til dei utsette OL-kvalifiseringsturneringane for menn. For å gjere plass til desse i kalenderen har EHF teke grep som rører EM-kvalifiseringa.

Dei seks europeiske nasjonane som skal ut i OL-kvalifisering, blant dei Noreg, vil få flytta dei planlagde EM-kvalkampane sine til perioden 6. til 9. januar. Det vil frigjere plass til OL-kvalifisering nokre månader seinare.

På kvinnesida er det allereie eit ledig landslagsvindauge som OL-kvalifiseringane kan leggjast til. Dermed er det i så måtte ikkje noko behov for tilpassingar.

