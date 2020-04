Sesongstart for Bjørn Maars Johnsen 8. mai

sport

Bjørn Maars Johnsen ser dermed ut til å bli første norske landslagsspelar som kjem i gang med ordentlege kampar etter koronaviruspausen. Han speler for Ulsan Hyundai.

Den sørkoreanske sesongen skulle ha starta i slutten av februar, men vart utsett på grunn av virusspreiinga. No er forholda i landet slik at det er gitt grønt lys for oppstart.

Ifølgje nyheitsbyrået Yonhap må alle som er til stades utanom spelarane bruke maske, og spelarane får verken lov til å spytte på graset eller snakke med kvarandre på banen.

– Forbodet mot å spytte er greitt, men det er umogleg å spele fotball om vi ikkje får kommunisere med kvarandre, seier Incheon United-kaptein Kim Do-hyeok.

– Det er ukomfortabelt å prøve å gi spelarane beskjedar når eg må ha maske, men slik ting er nett no har vi ikkje noko val, seier Suwon-trener Kim Do-gyun.

Kampane skal i første omgang spelast utan tilskodarar, men det kan bli opna for publikum seinare i sesongen avhengig av utviklinga i virussituasjonen.

Forseinkinga betyr at det er kutta ned på lengda i sesongen. I staden for 38 serierundar skal det spelast 27. Det blir spelt dobbel serie mellom dei 12 klubbane, og det blir avslutta med enkel serie mellom laga på kvar tabellhalvdel.

