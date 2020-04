To av tre klubbar på Sunnmøre i gang med fotballaktivitet

sport

1. april tydeleggjorde Helsedirektoratet regelverket for organisert idrett og opna samtidig for at fotballbanar igjen kunne brukast til fotballaktivitet. Føresetnaden var at aktiviteten følgde gjeldande smittevernreglar.

Sunnmøre Fotballkrets melder på nettsidene sine at dei har gjennomført ei spørjeundersøking blant klubbane sine. Svara viser at to av tre har teke opp att fotballaktivitet, medan det framleis er full stopp i kvar tredje klubb.

– Spørjeundersøkinga viser òg at av dei som har kome i gang att med aktivitet, så er det berre halvparten som har på plass eit tilbod for dei mellom seks og 12 år, som er den desidert største gruppa av fotballspelarar på Sunnmøre, skriv kretsen.

