Ingen eliteseriefotball med tilskodarar før 1. september

sport

Kulturminister Abi Raja møtte pressa i Oslo sentrum laurdag. Der kom det fram at regjeringa forlengjar forbodet mot større kultur- og idrettsarrangement som samlar meir enn 500 tilskodarar fram til 1. september.

Fram til no har det vore uvisst når Eliteserien kunne startast opp. Det same har statusen vore for Toppserien og 1.-divisjon. Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har venta på at styresmaktene skulle informere om reglane for arrangement gjennom sommaren.

– Eit forbod fram til 1. september er jo litt lenger enn vi håpa på, men slik samfunnet er no må vi berre ta omsyn til det, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

– Det viktigaste for oss er når vi kan kome igang igjen utan publikum, seier Bjerketvedt.

– Har de sett nokon dato for oppstart av fotballen enno?

– Vi har uavhengig av dagens forbod byrja å sjå når vi kan starte opp fotballen utan publikum. Saman med NIF har vi hatt ein dialog med helsestyresmaktene, men vi har enno ikkje landa nokon dato, seier Bjerketvedt.

Kontakt

Abid Raja ville ikkje seie for mykje om temaet fotball og tomme tribunar laurdag.

– Førebels er det teke ei avgjerd om at det er rom for trening i grupper på fem med to meters avstand. Det blir jobba med korleis desse reglane kan justerast. Dette kan ikkje kulturministeren gjere før han får dei faglege tilrådingane frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Eg veit idretten sjølv òg er i kontakt med helsestyresmaktene for å få ein bransjestandard for å avvikle ulike kampar, seier Raja til NTB.

Raja seier at han håper på gode helsefaglige avgjerder snarleg.

– Eg forstår at ein vil prøve å avvikle kampar utan tilskodarar.

Prosess

– Kva med breidda?

– Det vil vere ein liknande prosess for breidda. Helsestyresmaktene jobbar på spreng for å få fram ulike standardar for ulike deler av idretten, seier Raja.

Fotballforbundet har i møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet lagt fram planane sine for korleis trening og kamp kan gjennomførast, men har venta på nødvendig lemping i påvente smitteverntiltaka som skal leggjast til grunn.

Kva som skjer med arrangement som samlar færre enn 500 tilskodarar blir ikkje avgjort før kommande torsdag. Helsestyresmaktene har bede om meir tid til å jobbe fram rettleiaren sin for arrangementa i sommar.

(©NPK)