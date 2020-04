Norway Cup må avlysast: - Det er kjempetrist

sport

Laurdag kom kulturminister Abid Raja med avgjerda til regjeringa om at forbodet mot større kultur- og idrettsarrangement blir forlenga til 1. september.

Dette gjeld arrangement som samlar over 500 personar.

Dermed blir det ikkje noko av turneringa på Ekebergsletta som skulle ha vorte spelt frå 25. juli til 1. august. Til liks med søskenturneringane sine Gothia Cup i Göteborg i Sverige (12.-18. juli) og Dana Cup i Hjørring i Danmark (20.-25. juli), må Norway Cup avlysast.

– Norway Cup får jo svare for seg, men generelt sett så er det jo kjempetrist at dei no ikkje kan spele i det heile og at det enda med forbod. Det er greitt å få beskjeden tidleg slik at ein slepp endå meir utgifter, seier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt til NTB.

Norway Cup og arrangørklubben Bækkelaget taper mange millionar kroner på avlysninga. Åleine vil turneringa tape ti millionar kroner, medan arrangørklubb Bækkelagets SK taper ytterlegare fem og ein halv til seks millionar, ifølgje generalsekretær Pål Trævik.

Tidleg i april kom det klare indikasjonar frå leiinga av turneringa om at fleire land ikkje kunne delta med lag som følgje av inn- eller utreiseforbod.

Tidlegare har Trælvik opplyst at alle lag vil få refundert det dei har betalt.

Norway Cup vart arrangert for første gong i 1972, då med 420 lag og 8400 spelarar. Turneringa har vorte halden kvart år sidan 1972, med unntak av 1976, då klubben i staden arrangerte Oslo Cup i handball.

(©NPK)