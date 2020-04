Belgisk liga utsette igjen avgjerd om å avbryte sesongen

sport

Allereie 2. april tilrådde styret i Pro League at serien blir avbroten og at leiarlaget Brugge blir utropt til seriemeister, men den endelege avgjerda ligg hos generalforsamlinga. Ho skulle ta stilling til saka 15. april, men avgjerda vart utsett etter kraftig kritikk frå Uefa, som trua med å ikkje ta med belgiske klubbar i europacupspel om ein ikkje gjorde eit forsøk på å fullføre sesongen.

Sidan er avgjerda utsett fleire gonger, først til 24. april og så til 27. april. No verkar det mest sannsynleg at ei avgjerd vil bli teken måndag 4. mai.

Årsaka til den siste utsetjinga er at belgiske styresmakter fredag ikkje kom med dei venta retningslinjene for perioden fram til sommaren. Det seier ein talsperson for Pro League til nyheitsbyrået Belga.

Uefa har opna for at nasjonale seriar kan avbrytast på grunn av viruskrisa, men har gjort det klart at det kan gjerast berre dersom eitt av to kriterium blir oppfylte: Anten at tiltak frå styresmaktene mot viruset gjer det umogleg å avvikle fotballkampar, eller at økonomiske konsekvensar av å prøve å fullføre sesongen set i fare eksistensen til klubbar eller heile ligaen.

I Nederland vedtok ein førre veke at sesongen ikkje skal fullførast, og der blir det ikkje kåra nokon meister. Det blir heller ikkje opp- eller nedrykk. Styresmaktene i landet har bestemt at det ikkje kan spelast toppkampar i fotball før 1. september, heller ikkje utan tilskodarar, og dermed er avgjerda om å avbryte sesongen akseptabel for Uefa.

