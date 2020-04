Fifa forslår ei mellombels ordning med fem innbytarar

sport

Fifa vil tillate fem innbytarar i staden for tre i ein avgrensa periode fordi det i mange ligaer kan bli spelt mange kampar på kort tid når fotballen kjem i gang igjen.

– Kvart lag må givast moglegheit til å nytte seg av fem innbytarar, og i kampar som blir avgjorde med ekstraomgangar kan dei nytte seg av endå ein til, heiter det i forslaget til Fifa.

Hensikta er å avgrense overbelastning og skader på spelarane når kampprogrammet blir tett.

Regelendringa må godkjennast av regelorganisasjonen i fotballen (Ifab), og til slutt er det opp til kvart enkelt medlemsland om dei vil seie ja til den mellombelse regelendringa.

Viss forslaget blir godkjent skal det gjelde for ut sesongen 2020/2021 for klubbfotballen og ut året 2021 for landslagsfotballen.

Stort sett alt av fotball har vore sett på vent sidan midten av mars.

(©NPK)