Frustrert Haaland-sjef pressar på for Bundesliga-oppstart: – Kvar veke er kritisk

Tysdag opplyste sportsministrane i dei 16 tyske delstatane i ei felles fråsegn at det «er mogleg å forsvare» at Bundesliga kan starte opp igjen bak lukka dører frå «midten eller slutten av mai».

I eit intervju med Spiegel går Borussia Dortmund-sjef Watzke langt i å antyde at slutten av mai er aller siste frist.

– Det er uaktuelt at det først blir spel igjen frå i juni. Då kan du gløyme det med ein gong, seier han.

– Vi har framleis ni rundar igjen å spele, deretter nedrykkskvalifisering og i tillegg kjem cupen. Og det finst òg ein ekstra faktor i at kampar kan bli utsett, legg han til.

Watzke er frustrert over det han opplever som nølande politikarar. Tyske styresmakter sit med ansvaret og må ta den endelege avgjerda rundt når ballen igjen kan rulle.

– Vi har lagt fram for politikarane eit 41 sider langt helsekonsept og utvidar no dette ytterlegare på førespurnad frå politikarane. Viss ikkje det er nok, speler det inga rolle om vi speler 9. eller 16. mai. Situasjonen er den same. Kvar veke som går deretter er kritisk, seier sjefen til Erling Braut Haaland.

Bundesligaklubbane står i fare for å miste fleire hundre millionar euro i TV-inntekter dersom sesongen ikkje kan fullførast som følgje av viruskrisa.

Watzke peikar på at andre store europeiske ligaer er i same situasjon, og seier det vil bli lagt merke til dersom Tyskland er først ute med å starte opp igjen.

Tysdag kom franske styresmakter med nye retningslinjer som tilseier at sesongen må avblåsast.

