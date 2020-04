Pettersen med proffkontrakt i favorittklubben sin i NHL: – Eg er stolt

sport

– Pappa kjøpte ei Calgary Flames-drakt til meg då eg var liten. Ho var veldig kul, og det var sånn det byrja.

Det seier Pettersen nokre timar etter at han signerte proffkontrakten med Calgary Flames. Avtalen med den canadiske NHL-klubben strekk seg over tre år.

Han er framleis i ekstase når han snakkar med NTB.

– Det kjennest sjølvsagt heilt utruleg akkurat no. Eg er stolt, men samtidig føler eg at det er mykje jobb igjen. Eg er klar for neste utfordring, seier Pettersen.

Sjette runde

Flames valde Pettersen i sjette runde i 2018-draften, men Manglerud-guten har sidan den gong fortsett å spele for collegelaget Denver Pioneers frå Colorado. Sist sesong med Pioneers vart det 35 målpoeng (22 mål/13 målgivande pasningars) på 36 kampar.

Pettersen kan bli å sjå i NHL allereie neste sesong. Han kan òg bli vist til spel i AHL, nivået under den gjæve toppligaen. At Flames meiner alvor med nordmannen er samtidig heva over all tvil.

– Både foreldra mine og vennene mine i Noreg må eg takke. Dette er heilt sjukt.

Likt

Sjølv om koronaviruset har ramma USA hardt, ser dagane til Pettersen ganske like ut.

– Det går mykje i trening og eting. Eg prøver å gjere det beste ut av ting i ein forskjellig kvardag. Det er viktig at ein bruker denne tida riktig og ikkje fell bakpå når det gjeld fysisk trening og kosthald. Mykje av dagen går til å gjere desse tinga riktig.

På spørsmål om kva som er Flames' plan for han i tida framover, svarer den ferske NHL-proffen:

– Dei har ikkje sagt så mykje om planen endå. Men dei har trua på meg, og det er alt eg treng. Eg har lyst til å spele i NHL, og det er det eg kjem til å jobbe for resten av livet mitt.

– Dette er heilt rått. Ein veldig stor dag for alle oss. Eg er så glad på hans vegner, seier faren Flemming Pettersen.

Pettersen kan bli den niande nordmannen som får kampar i NHL. 20-åringen har i fleire år vore spådd ei lysande karriere. Det er berre Mats Zuccarello som er i ligaen frå Noreg no. Han spelar i Minnesota Wild.

