Letta Carlsen tenkjer ikkje på siste finalehinder

Tysdag kjempa den norske verdsmeisteren i land ein etterlengta siger mot russaren Ian Nepomnjasjtsjij i sjette runde av Magnus Carlsen Invitational. Duellen vart avgjort ved armageddon etter at det stod uavgjort etter fire parti med hurtigsjakk.

Med sigeren slo Carlsen tilbake etter det forsmedelege tapte for Anish Giri søndag, og i tillegg sikra 29-åringen seg plass i semifinalane. Kven han møter der blir ikkje klart før grunnspelet blir avslutta med fire duellar torsdag.

Der møter Carlsen kinesaren Ding Liren.

Førebels har ikkje verdsmeisteren nokon klare tankar om kven han håper å stå ansikt til ansikt med i semifinalen.

– Dei er alle ganske gode spelarar. Eg tenkjer ikkje på det enno. Eg er berre letta over å ha komme dit, etter at dei siste kampane har vore tøffe, sa Carlsen til chess24 etter sigeren på tysdag over Nepomnjasjtsjij.

Redda seg inn

Der kom han særs dårleg i gang og rauk i første parti. Også parti nummer to kom han skeivt ut i, men redda seg inn og var nær ved å vinne. Ein skjebnesvanger feil mot slutten gav likevel remis. Deretter spelte Carlsen langt meir stabilt og vann til slutt duellen.

Sigeren gir ro før fortsetjinga i eiga turnering.

– No kan eg ta det litt roleg mot Ding. Eg skal sjølvsagt prøve å vinne, men tidlegare var eg litt bekymra for at eg måtte ha poeng i den kampen, vedgjekk Carlsen.

Den samla premiesummen i Magnus Carlsen Invitational er på 2,55 millionar kroner. Vinnaren stikk av med rundt 700.000 kroner.

Turneringa blir avslutta 3. mai.

