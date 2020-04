Treningscomeback for Ødegaard – håp om kampar i juni

sport

Det er klart etter at statsminister Pedro Sanchez tysdag la fram ein plan i fire fasar for korleis det spanske samfunnet skal gjenopnast etter virusnedstenginga.

Offentleggjeringa kom same dag som franske styresmakter i praksis skrinla alt håp om at den inneverande fotballsesongen i landet kan fullførast.

I Spania er optimismen større. Spanske styresmakter opplyser at det frå kommande måndag blir tillate for profesjonelle fotballspelarar å returnere til trening. Grepet er ein del av den innleiande fasen i prosessen med å gjenopne landet.

Protokoll

Statsminister Sanchez sa ikkje noko om når kampaktiviteten kan forventast å bli teken opp att, men La Liga-leiinga har antyda at ein treningsperiode på ein månad er nødvendig før ballen igjen kan rulle.

I så fall vil det kunne bli kampar i juni.

Klubbane, blant dei Martin Ødegaards Real Sociedad, har alle fått ein protokoll som mellom anna gir klare retningslinjer rundt korleis smittevernomsyn skal takast vare på i tida som kjem.

Protokollen inneheld til liks med planen til styresmaktene fleire fasar, der det først blir lagt opp til individuelle treningar, deretter gruppetreningar og til slutt fellestreningar etter vanleg modell.

I den første fasen er det venta at spelarane skal nytte treningsfasilitetane til klubben, men det blir ikkje opna for at dei har kontakt med lagkameratar. Gruppetreningar blir igangsette eit par veker seinare som ein del av fase to.

Tomme tribunar

I den augneblinken kampaktiviteten blir tekne opp att vil det bli spelt for tomme tribunar.

Statsminister Sanchez opplyste tysdag at treningssenter brukt til toppidrett vil opne som ein del av fase to i planen til styresmaktene. 11. mai er ein sannsynleg dato, noko avhengig av virussituasjonen i det aktuelle geografiske området.

Martin Ødegaard og Real Sociedad ligg på fjerdeplass i La Liga og kjempar for både seriemedalje og plass i meisterligaen neste sesong. 11 serieomgangar står att.

Nesten 24.000 menneske har så langt mista livet som følgje av viruspandemien i Spania.

