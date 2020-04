Bundesliga-avgjerd neste veke – spelarane blir testa frå torsdag

sport

Det stadfestar den tyske ligaforeininga DFL, ifølgje nyheitsbyrået DPA. Testinga er eit heilt nødvendig steg på vegen mot å kunne ta opp att fotballkampane i landet.

Fotballmagasinet Kicker var først ute med å omtale testane, og dei skriv at det blir kravd to rundar med testing av spelarane før klubbane kan setje i gang med fellestreningar der alle spelarane er involverte.

DFL og klubbane i dei øvste divisjonane håper framleis å få fullført inneverande sesong innan 30. juni.

Inga avklaring torsdag

Fotballen i Tyskland er offisielt sett på pause til og med i dag (torsdag), men det er ikkje teke noka avgjerd om når seriespelet kan takast opp att. Ei slik avgjerd vil heller ikkje komme denne veka, ifølgje statsminister Angela Merkels stabssjef Helge Braun.

Merkel hadde torsdag samtalar med andre ministrar i den tyske regjeringa om lette i koronavirus-restriksjonane, men det vil ikkje bli kunngjort noka fotballrelatert avgjerd derifrå.

Braun opplyser til TV-kanalen NTV at Merkel skal møte dei 16 delstatsministrane i landet kommande onsdag for å diskutere koronasituasjonen. Stabssjefen seier han ventar ei avgjerd om fotballen på det nemnde møtet. Han omtaler òg den planlagde restarten av 1. og 2. Bundesliga som «eit sensitivt tema».

Ventar på styresmaktene

Tidlegare i veka sende sportsministrane i dei 16 tyske delstatane ut ei felles fråsegn der dei fastslo at det «er mogleg å forsvare» at dei to øvste divisjonane startar opp igjen bak lukka dører frå «midten eller slutten av mai».

Ligaleiinga i Tyskland har i lengre tid pressa på for ein snarleg oppstart utan publikum på tribunane. Samtidig respekterer dei at styresmaktene i landet må gi grønt lys.

– Det har vore utsegner og mange spekulasjonar om når vi startar, men det er avgjerande for oss at politiske styresmakter avgjer det. Derfor har vi ikkje fastsett nokon startdato. Når «X-dagen» kjem, skal vi vere klare, sa Bundesliga-direktør Christian Seifert nyleg.

Det står att ni serierundar i 1. Bundesliga. Bayern München leier, fire poeng føre Erling Braut Haalands klubb Borussia Dortmund. Det står òg att fleire kampar i den tyske cupen.

(©NPK)