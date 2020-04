sport

Det melder avisa Sør-Trøndelag.

Grimsbø har spelt for ungarske Györ sidan 2015. Før det var klubbane hennar Byåsen og Esbjerg. Ho debuterte for landslaget i 2005 og var med på to OL-gull for Noreg i 2008 (Beijing) og 2012 (London).

Grimsbø har òg to VM-gull (2011 og 2015) og fem EM-gull (2006, 2008, 2010, 2014, 2016). 35-åringen kjem frå Skaun i Sør-Trøndelag, ein stad som ligg mellom Orkdal og Trondheim.

Ifølgje Wikipedia har ho 173 landskampar for Noreg.

