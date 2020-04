Ny comeback-utsetting for Ødegaard og co.

sport

Kommande måndag vart for nokre dagar sidan peikt ut som oppstart for forsiktig trening i La Liga.

No melder avisa Mundo Deportivo at det ikkje blir noko av. Bakgrunnen er at spelarar og trenarar må gjennom testar for å sjå om dei er smitta av koronaviruset eller ikkje. Dette tek tid å gjennomføre.

La Liga-klubbane skal starte opp i det små med individuell trening på treningsanlegga. Dette vil så bli utvida til økter med nokre få spelarar saman.

Fellestreningar kan komme på tale i løpet av to veker. No ser det ut som treningsoppstarten tidlegast vil komme torsdag neste veke, men han kan bli utsett.

Det er framleis håp om at fotballsesongen i Spania kan fullførast i sommar. Ødegaards klubb Real Sociedad ligg per no inne blant dei fire beste på tabellen. Det betyr plass i meisterligaen neste sesong.

