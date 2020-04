sport

Torsdag var det 50 dagar sidan han fekk beskjeden om at sigeren var hans. Det skjedde 12. mars.

Så stoppa trofeet opp i posten i Slovenia og låg der lenge. Torsdag vart både det og Kilde vist fram i lokala til skiforbundet i Oslo.

Der pakka han ut sigerspremien i krystall frå ein spesialtilpassa koffert, og Kilde var ivrig. – Ventetida vart lang, men det var verd det. Dette er det største for meg. Spør du ti alpinistar, trur eg sju ville sagt at samanlagtpremien er den gjævaste, seier Kilde til NTB.

Kula får heidersplassen i leilegheita i Oslo.

– Du blir litt mållaus når du står her og ser det (verdscuptrofeet). For det har vore litt fjernt. For min del er det det største målet nokosinne. No er det nådd, kva blir det neste? Det har eg tenkt mykje på, at det er ein milepæl som er nådd, legg Lommedalen-mannen til.

Press

Kilde og Alexis Pinturault kjempa om totalsigeren i vinter, og fleire renn mot slutten av sesongen vart avlyste på grunn av viruspandemien. Dermed kunne 27-åringen Kilde kårast til vinnar av verdscupen.

– Kan denne sigeren gi ei form for ro inn i neste sesong?

– Det er litt både og. Det gir jo eit naturleg press òg. Men eg ser på det som ei moglegheit til å senke skuldrene lite grann. Eg gler meg til å starte på igjen, seier Kilde.

Han får moglegheita til å stå litt på ski i Hemsedal til veka. Elles er det mykje barmarkstrening som gjeld for alpinistane framover.

Han syklar og har òg gått på rulleski den siste tida.

På snø

I Hemsedal blir det eit uvanleg opplegg. Fleire av servicefolka til toppalpinistane er busette utanfor Noreg og kjem ikkje.

– Men det er flott vêrmelding. Det avgjerande for oss er låge nattetemperaturar. Og dette er jo ofte den beste tida av året å køyre ski på, seier Kilde til NTB.

Etter utpakkinga av premien venta nokre intervju før Kilde kunne køyre heim med trofeet.

Han vart første nordmann etter Aksel Lund Svindal (2009) til å vinne samanlagtcupen.

